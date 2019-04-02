改善無障礙設施 北市推廣住宅免費健診

2019-04-02 19:47

〔記者林家宇／台北報導〕為協助原有住宅改善無障礙友善環境，以利身心障礙、高齡、孕婦、推娃娃車或菜籃車及其他暫時性行動不便者等使用，台北市建管處推行「台北市原有住宅無障礙設施改善費用補助執行計畫」，用以改善無障礙居住環境。

改善項目包括集合住宅共用部分之室外通路、避難層坡道及扶手、避難層出入口、室內通路走廊及昇降設備等。建管處表示，官方自103年起陸續編列前述改善補助經費，補助比例以總工程經費45%為上限，原則以申請套裝補助，最高每案可補助107萬元，每年預計約有15至30棟住宅受惠。領有身心障礙證明文件或確實有無障礙設施使用需求者，可直接採用單項補助，不受套裝申請限制，且優先補助。

此外，即日起建築物核准用途為集合住宅或住商混合且供住宅使用比例達1/2以上者，即可免費提出申請原有住宅無障礙設施健檢。建管處接獲申請後，將委派專業建築師到社區協助勘檢，就改善方案提出規劃設計圖說，估算改善所需經費，為社區提供客製化專業服務。相關資訊請參考「台北市原有住宅無障礙設施改善補助宣導網」或撥打服務專線1999轉8393~4陳小姐洽詢。

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