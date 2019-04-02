屏東這4個社區好美 勇奪建築園冶獎

2019-04-02 19:02

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣滿洲鄉永靖社區、竹田鄉大湖社區、來義鄉古樓部落、萬丹鄉興化廍，在縣府團隊積極輔導下，透過產業創新、青年返鄉、長照2.0等議題，成功活化社區，榮獲建築園冶獎社區景觀營造類獎，充份展現屏東社區的美麗與活力。

滿洲鄉永靖社區發展協會打造的「戶外社區廚房─豆桑ㄟ菜園」，除與居民共同栽種農作物，更結合民宿供遊客體驗蔬果採摘、戶外窯烤披薩的田園樂趣，帶動社區發展。

竹田鄉大湖社區發展協會發想的「見農在田，竹田意象」，以竹子為材料，利用既有三合院與自然湧泉資源，體現農村生活，強調資源共享達到社區共榮的目的。

為凝聚青年向心力，提高參與部落公共事務，保存傳統文化及精神，來義鄉吉羅夫敢文教協會打造「古樓部落maljeveq（人神盟約祭）祭場」，發揚排灣族傳統音樂，融合生活與文化，帶動在地農業發展，創建文化生活傳承模式。

萬丹鄉興化廍文化發展促進會，善用廢棄的老舊牛舍，保留其原有外觀格局，改造為「廍廍安全─幸福學堂」，推廣閱讀風氣，提供老中青少聚會場所，成為極具地方文化特色脈絡的閱讀空間。

屏東縣長潘孟安表示，打造這4件作品的社區，透過由下而上的營造計畫實踐地方創生，更呼應2019年建築園冶獎主軸「智慧綠建築，友善心環境」，未來縣府除持續強化基礎建設，也會積極營造區域亮點，帶動屏東觀光發展與轉型，行銷屏東獨特的歷史人文與農村特色，讓所有人都能看見與體驗屏東迷人的風情。

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