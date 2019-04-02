PO高雄芭樂「放水流」 網：韓市長不是接很多訂單了？

2019-04-02 18:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕民眾於高雄美濃吉洋大排拍到芭樂倒水溝照片，PO文「來美濃晃晃，看到水溝都是芭樂？」點出問題，「高雄怎麼了，韓市長不是接很多訂單了？」

農業局：少量淘汰品

高雄市農業局今天說，經查證是少量淘汰品，民眾未交給清潔隊，直接倒到水圳丟棄，否認是價崩因素。

民眾拍下美濃芭樂倒水溝照片，在爆料公社PO文說，「來美濃晃晃，看到水溝都是芭樂？」路旁阿嬤應該覺得很浪費，農民辛苦種的芭樂都倒水溝了！還點出問題，「高雄怎麼了，韓市長不是接很多訂單了？」

農業局則說，爆料拍攝地點在美濃區吉洋里大排，目前現場已不見芭樂，經訪查確認是少量淘汰品，民眾未交給清潔隊，直接倒到水圳丟棄，並不是價崩因素。

農業局說，公所人員今天至大排下游處，發現廢棄的套袋芭樂，有兩個聚集地點，量都不多，而且是次級品，多是套袋廢棄物，應是單一農戶所為。

農業局說，根據最新資料，高雄今天的芭樂交易量是全國最多，平均價是每公斤13元，比其他地區7.3至10.1元價格好，高雄也支撐住目前市場均價來到12.5元。

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