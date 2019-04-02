板橋音樂公園地下停車場 增闢地景式遊戲場

2019-04-02 20:38

〔記者何玉華／新北報導〕北台灣第一個遊樂園區─大同水上樂園舊址改建的板橋音樂公園，去年9月中旬動工興建地下停車場，新北市交通局長鍾鳴時今天視察工程進度後表示，目前已完成連續壁施作及第1層支撐作業，工程進度超前，希望能提前在明年6月完工，可望為當地新增500多個汽車停車位，100個機車停車位。

停車管理科科長吳政諺說，板橋音樂公園地下停車場工程去年9月中旬動土後，工區範圍內有156株樹木必須移植，特別邀請專家在移植前為每株樹木健診，以提升樹木存活率，加上後續的移植作業，工期展延3個月，原預計明年7月完工，但目前工程實際進度超前，力拚明年6月完工。

板橋音樂公園地下停車場總工程經費達6.85億元，鍾鳴時視察時，肯定承造廠商嚴格的工程進度管理，以及施工過程中落實敦親睦鄰，降低對環境的損害。

吳政諺說，除了興建地下停車場，交通局也重新改造音樂公園整體景觀，增加綠化面積與植栽，規劃公園東側下沉式廣場引入空氣、自然光線，提升地下停車場室內環境品質，並增闢地景式遊戲場，提供共融式兒童遊具設施，突破鄰里框架，成為主題式的特色遊憇場所。

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