原民會讓特色農作「貨出去」 銷日本4.5億訂單

2019-04-02 18:27

〔記者楊綿傑／台北報導〕原民會近年大力輔導原民特色品牌，今天在華山舉辦品牌日，邀請祖韻文化樂舞團以聲光效果搭配部落美景及美食演繹近20分鐘的品牌秀，原民會更帶來喜訊，日前帶領8家特色農業業者至日本參加東京國際食品展，創造4億5770萬元訂單的佳績。

原民會2016年度開始建立「看見‧太陽」品牌推廣原住民族產業，且分別以「Ayoi阿優依」、「Ka^so’ay呷所愛」、「Uhtan’e ho mimimiyo部落心旅行」三品牌代表文化創意、特色農業與生態旅遊產業。品牌周邊商品也陸續在金門、松菸誠品等處開設門市，打入大眾市場。

今日的品牌秀中演繹了族人於部落中的生活，聆聽柔美的傳統歌謠，看見部落的婦女們辛勤耕種，孩童們開心的舞蹈歡唱，呈現原住民族特色農業與從產地到餐桌，讓滿溢豐收的食材化為原鄉原味的部落料理；滿懷熱血的青年走進部落，從「心」出發，漫遊在山和海的懷抱間，共享自然與人文之美；部落的織女靜靜的編織著，美麗的布匹油然而生，呈現原住民族的手作文創工藝與自然、土地密不可分。

原民會表示，近年來原民會積極參與國內外各式大型展會，今年3月份時，更帶領8家特色農業業者至日本參加東京國際食品展，創造4億5770萬元的訂單，為產業起跑建立了極大的信心，而未來也將前往其他國家，推展原民風味商品。

此外，原民會也說，除展會活動外，今年度更規劃「跟著部落小鷹趣旅行」、「青春必遊Ho Hai Yan」、「部落餐桌節」、「部落小鷹歲末【家】年華」及「部落小鷹偶像養成計畫」等主題活動，月月有亮點，就是要將部落的文化創意、特色農業及生態旅遊產業從台灣推向國際。

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