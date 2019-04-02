不一樣的兒童節 南投學童上演「ㄋㄟㄋㄟ餵食秀」

2019-04-02 19:00

〔記者謝介裕／南投報導〕響應南投縣政府「一校一企業」計畫，南投市「星月天空」景觀餐廳，今日特別舉辦「星月童樂會」活動，讓文山國小師生們在賞美景、看動物、玩遊戲、吃大餐過程中，提早歡度充實又別具生態教育意義的兒童節。

今日文山國小師生80人，在校長鄧秀珍帶領下，前往星月天空園區展開一場別開生面的戶外教學，學生們一見到可愛的草泥馬、迷你馬，便拿出蔬菜予以餵食，馬兒一邊吃還會一邊向學生撒嬌，令小朋友開心地又叫又跳。

而來到水池生態區時，小朋友拿著裝有飼料的奶瓶，一踫到水面，除了吸引成群鯉魚前來「喝ㄋㄟㄋㄟ」以外，連綠頭鴨、白鷺鷥也都前來爭食，使得小朋友童心大發，既興奮又緊張，並在此起彼落的歡笑聲、尖叫聲中度過難忘的兒童節。

南投縣府教育處督學呂毓卿、文山國小校長鄧秀珍說，該餐廳張姓業者，係文山國小第18屆傑出校友，在經商有成之際，還主動配合縣府「一校一企業」計畫，舉辦此次兒童節公益活動回饋鄉里及母校以外，也讓小朋友認識「在地文化、在地產業、在地特色」，實在難能可貴。

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