莫斯科發明展 雲科大獲2金2銀2特別獎

2019-04-02 14:56

〔記者詹士弘／雲林報導〕2019年第22屆俄羅斯莫斯科阿基米德國際發明展在莫斯科登場，有來自全世界27個國家700餘件作品競賽，雲林科技大學4件參展作品，拿下2面金牌、2面銀牌及2面特別獎，成績耀眼。

金牌作品其一為「履適步爽」，同時獲得澳門特別獎，由工管系教授傅家啟、副教授呂學毅帶領研發團隊蕭吉助、謝欣庭、謝宇杰、吳俊霆所研發，Foot-Fitting是一款可以應用在電子商務平台的選鞋工具，消費者購鞋時只要對足部的拍攝幾張照片，上傳至系統，透過影像處理技術及參數分析運算，就可推薦消費者最適鞋碼，可減少買錯、退貨等時間、金錢上的浪費。

金牌二為｢多重干涉位移量測系統｣，同時獲得俄羅斯特別獎，由機械教授系王永成帶領研究團隊 徐力弘、張中平、曾士紘、高明源、張軒誠所研發，作品的技術解析度可達奈米等級，為共光程的位移量測系統。其具有高量測範圍以及抗環境干擾及鏡面傾角等優點，方便於應用在精密機械產業中。

銀牌作品之一的｢以鋁誘發結晶提昇矽基太陽電池光電壓轉換效率之技術｣，由電子系教授林堅楊帶領研究團隊徐立龍、林冠維、謝承哲所研發，技術優點有：以低溫熱處理使鋁誘發P型多晶矽成長，形成PN接面。可提昇太陽電池元件的光電轉換效率10至15%，另可降低製造成本並提升良率。

另一件銀牌作品為「合成硫氧酚基二咔唑和甲基噻吩共聚物作為電致變色陽極材料及其應用於製備長效轉換穩定性佳與高光學對比智慧窗」，由化材系副教授吳知易帶領研究團隊郭仲文、劉哲愷、范淑茜、劉展銓、周楷傑所研發，電致變色材料廣為應用於智慧窗，可阻擋輻射線的進入以及光線的散失，對於未來綠色環保的建築，將是一個節省能源的新興技術。此電致變色元件產品能在剎那間轉換3種顏色以上，只要施加微小電力，此元件就能快速改變多種顏色，且顏色的轉變具可逆性。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/