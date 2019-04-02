國際兒童閱讀日 法鼓山贈平溪弱勢學童書桌

2019-04-02 13:49

〔記者林欣漢／新北報導〕4月2日是19世紀丹麥童話大師安徒生的誕辰，也是國際兒童閱讀日，法鼓山有感於偏鄉弱勢學子普遍缺乏書桌，往往是趴在茶几上看書寫作業，今天捐贈29張書桌給平溪國小29戶學生，獲贈學生開心說，一定會好好珍惜使用。

平溪國小校長鄭益堯指出，法鼓山慈善基金會秘書長果器法師、副會長柯瑤碧於年前偕同志工，來為偏鄉品學優秀的學生頒發獎助學金時，得知目前平溪地區學童家中，普遍缺乏書桌，學生們往往是趴在茶几上看書寫作業，師長們都相當不捨，因此促成捐贈家用書桌的善緣。

小二模範生林雨潼今天代表全校同學受贈，她雀躍地說，有了這張桌子，就可以放自己的書包、課本、文具，還有喜歡的故事書，以後放學了，就有一個屬於她的角落，可以寫功課、盡興的畫畫，也能和弟弟一起玩桌遊；今天開始有了愛心書桌的陪伴，她會很快樂、很幸福，會好好的珍惜它、使用它。

就讀三年級的闕秀紋說，她和弟弟在家裡都沒有書桌椅，放學後就在客廳的椅子上寫功課，常常會腰酸背痛，非常謝謝叔叔、阿姨送來課桌椅，會好好珍惜。

鄭益堯說，孩子乘著閱讀的翅膀，會更加有學習力、創造力，未來能和世界接軌，實現與眾不同的夢想；相信學生都會心存感恩，將來也回饋社會，成就更多孩子學習。

柯瑤碧代表法鼓山慈基會和法緣會說，聽到校長及老師們，默默在偏鄉用心奉獻，訪視學生家庭、推動閱讀計畫的故事，令人備受感動。今天正巧是以安徒生誕辰設定的「國際兒童閱讀日」，志工們也專程來祝福孩子兒童節快樂，學習安徒生的精神，透過閱讀轉變環境、展現夢想。

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