逾200位專家首提兒童醫療政策建言書 四大問題最急迫

2019-04-02 12:03

〔記者林惠琴／台北報導〕國內少子化問題嚴重，在兒童節前夕，國衛院兒童醫學及健康研究中心集結200多位公部門、專家學者與非政府組織團體的專業建議，完成國內首本約700頁的《兒童醫療與健康政策建言書》，其中點出較急迫的四大問題為降低死亡率、肥胖率、減少兒童成癮與強化兒童醫療與健康照護整合體系。

建言書指出，在降低死亡率方面，台灣2015年每千名活產嬰兒死亡數為4.1，在國際經濟合作暨發展組織（OECD）中，36國排行第27名，屬於後段班；低出生體重率從2007年7.6%成長至2015年9%，也是倒數之列，建議要建立常態性收集、分析兒童健康指標趨勢與改善策略，並完善孕產期醫療照護系統。

在降低肥胖率方面，下一代處於「致胖環境」，2016年教育部學生健檢資料顯示，國小學童過重及肥胖盛行率28.1%，其中男童31.9%、女童24.1%，影響因子包含飲食多不吃早餐、外食，大量攝取含糖飲料等有關，並有20%青少年在晚上10點後進食，加上睡眠不足所致，建議學校配置營養師、設計中度身體活動，並提升兒少對睡眠問題危害健康的認知，上學時間延後至9點，讓學童能夠每天睡滿8小時。

在減少兒童成癮方面，國衛院曾針對169所學校共8110位、在過去1年內曾玩過網路遊戲的10至18歲國小、國中、高中學生，利用國際通用診斷標準調查發現約3.1%成癮，建議可依照年齡、風險等級規劃宣導教材，加強兒少、學校人員與家長的相關意識，並利用多管道積極宣導，例如在通路端購買當下宣導。

在強化兒童醫療與健康照護整合體系方面，建議要推廣以家庭為中心的醫療照護，整合健康照護體系與網絡，並建構兒童長期照護制度。目前衛福部已在規劃優化兒童健康的醫療照護相關計畫。

國衛院群體健康科學研究所所長熊昭表示，希望這本建言書不只是放在那裡，而是要對政策有幫助，但也可以感受到衛福部的動作很快，很積極在做一些改善的努力。

衛福部長陳時中則說，未來會加強宣導兒權公約，著重兒少自主權與親職教育，以及強化保護措施提供更及時的介入，還有提升醫療照護。

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