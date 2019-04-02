植牙也會得牙周病？牙醫建議這麼做

2019-04-02 09:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕55歲徐女士，4年前上、下排牙齒分別有數顆因牙周照護不佳產生搖動拔除後，選擇到台北慈濟醫院牙科部由醫師宋旻怡進行植牙全口重建，完成後重返工作崗位，未再回診，直至兩年前，徐女士吃東西時，發現植牙的牙齒會晃動，趕緊回診，宋旻怡將她搖晃的假牙取下，發現徐女士罹患「植體周圍炎」，造成人工牙根鬆動脫落，耗時兩年治療後再次植牙做假牙，如今徐女士認真執行口腔清潔，再也不敢不規律回診。

宋旻怡說，植牙也會有牙周病，而「植體周圍炎」就是牙周病發生在人工牙根上的情形，牙周病、牙裂、牙齒斷裂、牙根斷裂都是常見缺牙原因，若遲遲沒有重建假牙，就會造成旁邊牙齒的移動，時間一久，就會增加填補難度。

以植牙為例，這是一種以置放人工牙根，再接上假牙取代原本牙齒的方式。牙科技術百百種，常聽聞全口植牙、速定植牙、自體植牙、微創植牙等各種技術，且都已經發展到非常完善的階段。許多民眾都以為植牙可以一勞永逸，但宋旻怡醫師提到，文獻統計，植牙成功率約95-98%，但真正成功與否取決於術後照顧，人工牙根置放後，如果未確實清潔口腔，就有牙周病發作的可能，必須勤刷牙，將口腔內細菌降至最低。

宋旻怡說，做好植牙後口腔保養，可從「確實清潔口腔」、「少吃堅硬食物」、「糖尿病的良好控制」、「定期回診」，一旦造成牙周病或假牙損耗需再次植牙，一來身體齒槽骨狀況可能不如以往，二來患者需耗費更多的時間進行評估與修復，得不償失。

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