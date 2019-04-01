台電要在七股、將軍鹽田種電 範圍216公頃、投資百億

2019-04-01 22:06

〔記者楊金城／台南報導〕台電再生能源處將在台南七股、將軍區鹽灘地設置太陽光電電廠，所需土地合計高達216公頃，投資金額超過100億元，建置發電容量150M（百萬瓦），預計今年底前就要部分發電併聯，明年底前全部完工。

台電在七股、將軍鹽田太陽光電新建工程，明天將在七股中寮、將軍青鯤鯓召開2場地方說明會，因開發範圍大、期程趕，受到地方注目。

地方擔心大面積種電影響鹽埕濕地和鳥類生態，也認為種電開發，發電量大，應回饋地方。

台電再生能源處供應組組長黃明義說，明天2場地方說明會將說明建置地面型太陽光電施工規劃、地點，地方疑慮對環境衝擊也有說明；他說，台電提出的鹽業用地設置太陽光電專案開發計畫，之前已邀環保、生態保育團體開會，太陽光電電廠地點已避開國家級濕地和候鳥棲息熱區的鹽埕地。

台電說，光電板也不會用溶劑、清潔劑等清洗，當地無水源，大範圍清洗又耗時耗工，利用下雨自然清洗最合適，不會有清洗而污染周邊養殖魚塭的水源。

要設置將軍鹽田太陽光電設施的地點在進入青鯤鯓的南26線南、北兩側、台61線以東，七股設置地點約在七股台灣鹽博物館的北側鹽埕。財政部國產署將將軍、七股三處鹽田委託台電開發太陽光電綠能，鹽業用地並已在去年變更為特定目的事業用地。

目前電業法並無回饋地方的法源，未來可修法。

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