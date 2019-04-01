神奇！為了下一代 喜鵲廟頂「攀龍」築巢

2019-04-01 19:33

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺將其在東石鄉網寮「鎮安宮」廟頂拍攝的喜鵲巢上傳臉書後，由於築巢處位在燕尾脊翻身龍轉折處，引起網友熱烈迴響，直說「喜鵲父母真會選地點，讓孩子一出生就攀龍附鳳」，妙言令人莞爾。

嘉義縣東石鄉網寮村信仰中心「鎮安宮」大殿廟頂中間燕尾脊翻身龍有個喜鵲鳥巢，由於喜鵲在台灣並不常見，選在廟頂築巢，村民說這代表著喜兆。

陳建樺指出，喜鵲並非本土鳥種，屬不普遍鳥，該處喜鵲巢是用粗樹枝築巢，看起來相當堅固，經多日觀察並未發現喜鵲出入，研判喜鵲已經完成育雛任務離開，不過喜鵲巢有向左側擴大跡象，或許過一陣子到了繁殖期， 又會回到該處繁衍下一代。

網寮村長戴慶堂指出，「鎮安宮」前的小公園原本有兩棵10幾公尺高的杉木，幾年前，喜鵲飛來杉木高處築巢，兩年前兩棵杉木被移除，喜鵲一度不見蹤跡，直到去年才回來，並選在在約四層樓高的燕尾脊築巢，可見喜鵲鍾情「鎮安宮」，選擇這裡做為棲息處、繁衍後代。

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