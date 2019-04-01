屋頂太陽能光電系統補助 每案最高150萬

2019-04-01 12:58

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市今年度續推獎勵全民屋頂設置太陽光電系統補助計畫，並自4月1日起正式開放申請，每千瓦補助1萬6000元至2萬元，相當總設置經費的2成至3成，每案最高可補助150萬元，收件時間為即日起至4月30日。若申請案件補助額度超過補助預算額度，將公開抽籤決定受補助對象。

新北市政府經濟發展局長何怡明表示，新北市轄內已有502件，設置容量共27820kWp（千瓦），年發電量達2600萬度電以上，約相當萬里區一年家庭用電量，未來更設定以每年成長10000 kWp（千瓦）為推動目標。

新北經發局表示，設置太陽光電系統不只有長達20年穩定售電收入，更有隔熱降溫效果，具降低夏季屋內空調使用，以及帶動電費減少的附加效益，且市場技術已成熟，價格合理。北部平均10至12年即可回收成本，再加上設備維護容易且保固期長，非常適合住家及工廠屋頂裝設。

而今年度補助計畫，只要是在合法建築設置光電系統，並於2018年或2019年取得同意備案或設備登記者，皆可申請設置補助，每千瓦補助1萬6000元至2萬元，補助辦法已公告於新北經發局網站（https://reurl.cc/L54GX），自4月1日起至4月30日開放申請，若申請案件補助額度超過補助預算額度，將採公開抽籤決定。

經發局表示，為協助民眾試算設置成本與發電效益，民眾可至創新建置再生能源資訊平台（http://www.edbeis.com.tw/map.html），以地圖查詢方式瞭解所有公有案場設置太陽光電系統的建置資訊、即時發電量與累計發電量，清楚掌握實際案場的發電情形。

民眾只要輸入住家地址、屋頂坪數，平台就會自動計算該地點的設置成本、年發電量、發電收入及回收年限等。

推動再生能源是聯合國提出的17項永續發展目標（SDGs）之一，新北市為與國際城市接軌，2013年起積極推動城市太陽能發展，率先北台灣縣市，從公部門示範作起，推動公有屋頂逐年建置太陽光電系統，更同時於民間部門，透過「提供設置獎勵補助」及「結合金融業者提供綠能設置融資貸款」全面協助資金融通。

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