毛小孩罹癌率54％ 陽明首創校園CT助寵物高階健檢

2019-04-01 12:23

〔記者吳柏軒／台北報導〕陽明大學指出，毛小孩罹癌機率高達54％，包含骨肉瘤、麟狀上皮癌、黑色素瘤、淋巴瘤、血管肉瘤、乳癌等，為此成立全台首座校園正子電腦斷層掃描（PET-CT），幫助寵物癌症早篩、分期、復發等追蹤。

陽明大學表示，全台約250萬隻毛小孩，寵物越來越多，獸醫師也需要診療利器，而因犬貓跟人類一樣，也會罹患癌症，機率高達54％，包含骨肉瘤、麟狀上皮癌、黑色素瘤、淋巴瘤、血管肉瘤、乳癌等都是常見的腫瘤類型，透過電腦斷層掃瞄，可幫助獸醫掌握與治療。

為幫助毛小孩，陽明大學生物醫學影像暨放射科學系教授吳東信建立了「創譯動影CTAI」寵物正子電腦斷層掃描（PET-CT）中心，他說：「寵物不會講話，所以牠才更需要這樣的儀器來幫助診斷。」透過儀器，讓家中毛小孩也有機會進行高階影像檢查。

吳東信回憶，3年前有學生帶著9歲哈士奇來實驗室，當時可以摸到哈士奇脖子有一顆硬塊，且走路一跛一跛，讓狗狗作PET-CT才發現罹患甲狀腺癌，癌細胞還轉移到腳骨頭導致跛腳，雖狗狗仍不敵病魔，但因精準診斷出病灶，放射線治療下讓其恢復正常走路跳躍。

吳東信說，提供寵物癌症的精準診斷，可提供有用臨床資訊，幫助未來寵物癌症治療發展，自己也將秉持著動物與人類醫學兩者都受益的理念：「把人類行之有年的正子電腦斷層掃描，轉譯到獸醫學領域，對於動物與人類醫學可說是雙贏。」

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