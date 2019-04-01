北市頂尖高中爆社團老師性侵學生 至少2人受害

2019-04-01 10:28

通報2人受害 狼師被火速不續聘

〔記者林曉雲、沈佩瑤／台北報導〕台北市頂尖明星高中驚傳社團男老師性侵學生疑案，通報兩人受害。北市教育局和教育部校安中心昨均證實接獲通報，該高中性平調查小組已完成初步調查，週三將召開性平調查委員會。據悉，受害學生身心嚴重受創，狼師則被火速不續聘，但仍在其他高中兼課指導社團，恐染指其他年輕學子。

據指出，狼師是該名校校友，101年回母校擔任社團指導老師。去年有2位老師分別向校方通報，指同一被害學生投訴被狼師性侵，校方通報教育局，且分別立案展開校內調查。但性平小組約詢加害老師和受害學生，兩人均否認有性侵一事，兩案均以不成立結案。

傳仍在他校兼課 恐染指其他學子

不過，校長以無論性平案是否成立，都對學生和學校造成負面影響，通知涉案老師不予續聘。但有熟知內情人士表示，狼師轉往不知情的其他高中任教，竟持續侵犯他校學生。

前兩案不成立，但名校今年1月7日又有老師向校方通報，指另有一名學生透過社群媒體向老師求救，指被該名社團男師性侵，案發時間雖在去年6月該名狼師離開該校前，但法律規定是知悉24小時內須通報，校方已啟動性平調查。

去年兩案不成立 今年又接獲檢舉

校方昨低調說明，去年3月及年底接獲兩次檢舉，便立即將該名社團老師解職，兩案雖經調查後不成立，但並沒讓老師回來任職；直到今年初又有新的檢舉，將召開性平會再調查。校方呼籲，時值申請大學階段，為免影響學生心情，盼外界給空間。

台北市教育局主秘陳素慧證實，教育局在1月8日接到通報，已依法展開性平調查，學校最遲須在4月8日、3個月內做出決議。對於該狼師是否轉往他校任教，又造成其他學生受害？教育局將深入調查。

教育部長潘文忠表示，中小學發生性侵疑案，均讓人深感遺憾和痛心，法定學校是有通報義務且須及時處理，而對學校調查結果如有疑慮，主管機關亦可重新調查再作確認，務必以最審慎、嚴密態度作出因應，防止有更多人受害。

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