東山體驗農遊 民宿加入春遊補助方案

2019-04-01 10:16

［記者王涵平／台南報導］南市咖啡評鑑出爐，前三名皆為東山咖啡，有民眾詢問是否有採收咖啡等體驗，東山知名民宿表示，加入交通部春遊專案，平時入住有補助，也可安排多項農遊體驗活動。

由退休老師蘇美惠與媳婦楊維蓉經營的向陽民宿，因已為入住過的25對新人安排嫁娶，不少新人視為第二個家，蘇美惠表示，用生命創造旅客的認同，讓民宿已是旅客心中第二個家，希望做到從「宛若歸家」，到「尋找家外之家」。

日前有日籍咖啡評鑑師受邀來台南評審，晚間去紅龍果園看到燈海，訝異開心，歡笑不斷，隔天早餐有米飯配上家常小菜，及現採的百香果，還開車載他田野之旅，介紹在地特色農產品，即使語言不通，但笑容真的是最好的國際語言。樹葡萄、芭樂現採現吃，「喔依系」讚不絕口，離開時說人情味最讓他難忘，相約還要再來。

楊維蓉說，向陽有參加「108年春遊住宿優惠」，5月1日至6月30日，限週日至週四，入住，每人限補助1次，每房補助最高500元，如以1家3口共住1房為例，因有3人，若連住3晚可天天有補助。

蘇美惠表示，向陽榮獲台南百家好店、金讚百家好店、台南旅宿網路票選第一名、環保旅店及交通部國際媒體踩線民宿。參加交通部「精彩萬分．百大好客票選活動」，榮獲交通部107年百大好客民宿獎、107年十大好客民宿菁英獎及107年好客民宿特殊體驗主題全國首獎。

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