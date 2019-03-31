綠島支援醫師遭公審 台大醫抱不平：難道醫師不是人？

2019-03-31 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕一名住在台東綠島的女子日前上臉書「就是愛綠島」發文控訴，表示女兒在家撞傷額頭血流如注，上衛生所掛急診，正好是醫生休息時間，當場被回以「孩子哭鬧要有男人壓住，否則可能無法縫」、「先去吃飯7點再來縫」，氣得痛罵「醫德何在」？綠島衛生所事後表示，能體諒做媽媽的心情，無奈離島醫療資源匱乏，長期僅1位醫師。

該文馬上引起熱議，有網友支持女子，認為小孩傷勢要緊，但也有不少人聲援衛生所醫師，希望能多體諒。對此，台大婦產科名醫施景中今晚在臉書上發表看法，指出像這種傷勢，「別說是在綠島，可能在哪裡都一樣，一定得等...如果在美國英國，這種傷口，可能半天一天都等不到，更別說可以掛急診了。」施景中更不以為然地質問，該名家屬控訴這位綠島支援醫師醫德何在，「你要去問問美國英國醫師嗎」？

「如果是我自己小孩，我在醫師縫合之前，我一定加壓傷口止血，絕不會故意讓自己女兒流血流出來、故意影響大家對醫師的觀感。」施景中更分享了由三軍總醫院公開的資訊指出，「一般傷口12個小時內縫合，臉部傷口可延至24小時內縫合」，現在醫師只是要家屬等休息時間過後再來，就要被公審，施景中替綠島醫師抱不平：「全綠島只有一個醫生，家屬妳希望多VIP的服務？」

施景中反問這位家屬：「你知道我這位前輩正在下班、洗澡中嗎？人家好心下班後來醫院，義務幫你太太的忙，你這樣拍他照、強迫簽切結書，這樣對待你小孩的恩人，說得過去嗎？」

「難道醫師不是人？ 醫師都不用休息洗澡睡覺吃飯嗎？」施景中不捨表示：「綠島支援的這位醫師，每週7天、每天24小時待命，就算超人也會垮掉...回來台灣本島好了，別人不珍惜妳，這個世界一定有更值得妳的地方。」

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