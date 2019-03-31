賣過期藥、陳列處方藥…台南7藥局挨罰

2019-03-31 16:36

〔記者王俊忠／台南報導〕今年台南市藥局普查即將於4月開始，南市衛生局公布去年普查結果，雖無賣偽藥情形，但13家藥局（2.2%）有缺失，分別是招牌名稱與核准項目不符（6家）、賣過期藥品（5家）及公開陳列處方用藥（2家），其中賣過期藥、陳列處方藥等7家各被依藥事法開罰3萬元，衛生局請藥局業者自我檢視、避免觸法挨罰。

每年藥局普查期間為4月到10月，今年即將展開普查作業，雖然藥局有藥師執業，但衛生局為了市民用藥安全，每年做全面性普查。去年普查581家藥局，結果423家（72.8%）符合規定、137家（23.6%）輔導改善、6家（1%）已辦理歇業、2家（0.3%）不知去向及13家（2.2%）有缺失事項。

衛生局衛生稽查科長陳靜香表示，13家藥局缺失事項分別為招牌名稱與核准不符（6家），該局輔導改善；疑涉販售過期藥品（5家）及公開陳列處方用藥（2家），依藥事法相關規定分別裁罰3萬元、共開出21萬元罰單。

有鑒於2017年有賣偽藥事件發生，衛生局也抽查全市100家藥局藥品購入來源，避免發生偽藥進入合法供應鏈，抽查結果都符合規定。

衛生局說，社區藥局在民眾用藥安全扮演重要角色。1例是小如近期睡眠品質差、精神不濟，鄰居阿嬤得知後拿出安眠藥想給小如使用，被社區藥局藥師及時阻止。藥師告知安眠藥屬於管制藥品，需經醫師處方，不要任意使用她人藥品。小如想跟藥局買褪黑激素（melatonin）幫助睡眠，藥師告知這藥目前在國內尚未開放進口，不得販售。

衛生局長陳怡提醒民眾買藥時一定要向有合法執照的藥局購買，有任何用藥相關疑慮，可尋求專業藥師協助並注意藥品標示，標示內容包含：藥商名稱、地址、品名及許可證字號、使用方式、批號、主要成分含量、用量及用法、主治效能、副作用、製造日期或保存期限等資訊，確保自身權益及用藥安全。

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