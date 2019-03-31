暖心又暖胃！曾是家扶兒 他招待50弱勢童吃美食

2019-03-31 16:26

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮日式料理餐廳老闆黃鴻圖，40年前曾經是彰化家扶中心扶助的孩子，今年在兒童節前夕，與另名老闆林建宏決定招待家扶中心兒童前來享用大餐，今天50名家扶兒看著香噴噴的餐點端上桌面，開心享用大餐並感激兩名老闆說：「這真是最棒的兒童節禮物！」

林建宏與黃鴻圖兩人一起合開的日式餐廳和屋食藝，生意平時絡繹不絕。林建宏餐飲科畢業之後便以廚師工作為志業，過去6年的時間都在經營快炒小吃，但夢想著要開日本料理店，有感於在創業期間受到許多親友的幫助，深深覺得這份幸福得來不易。黃鴻圖則在40年前曾經是彰化家扶受扶助兒，一個多月前便與林建宏籌劃，邀請家扶學弟學妹們與家長一同提前歡度兒童節。

彰化家扶中心50名家扶親子今天到店裡享用日式料理，其中家扶兒小琪從小由阿嬤一手帶大，年邁的阿嬤鮮少有機會帶著小琪至外面餐廳享用大餐，這次兩祖孫受邀在兒童節前享用到日式料理，小琪高興說著：「這真的是最棒的兒童節禮物，謝謝叔叔準備的料理，真的好好吃！」

黃鴻圖看到家扶兒到來時，兒時回憶湧上心頭，哽咽的說著沒想到自己今天也可以回饋社會，期待用暖心的餐點來陪伴家扶兒。

店內用氣球布置並安排折造型氣球的活動，讓今天活動氣氛嗨到最高點，林建宏看到家扶親子個個滿足的表情也開心的表示：「能用自己的力量來回饋社會，就是一種幸福！希望今天能帶給家扶孩子一份暖心又暖胃的兒童節禮物。」和屋食藝週年慶也特別在兒童節期間推出優惠專案，凡在4月1日至4月7日期間，帶12歲以下兒童一起到餐廳消費者，可享9折優惠。

家扶中心主任王震光表示，彰化家扶一直致力於兒童及家庭的服務，在兒童節前很感謝兩位老闆認同彰化家扶並運用自己的專長帶給家扶孩子滿滿的愛。

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