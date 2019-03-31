牧心義賣憨兒餅乾 家扶受助童來幫忙

2019-03-31 16:21

［記者王秀亭／台東報導］牧心智能發展中心迎合4月4日兒童節，庇護工廠學員製作手工餅乾，開放民眾認購後，轉贈縣內兒少機構，去年受贈對象之一台東家扶中心，今天下午帶著大武地區受助童到庇護工場，加入製作行列，讓這份愛心再擴大。

牧心智能發展中心主任許秋霞表示，每年3、4月是牧心烘焙坊淡季，為幫庇護工場學員創造更多機會，更盼兒少機構孩子在兒童節感受社會關懷，舉辦「1+1大於2的幸福」活動，由民眾以每份100元認購，兒童節前夕由牧心代為將庇護工場學員製作的手工餅乾，送給縣內6家兒少機構的兒童及少年。

許秋霞坦言，今年募集活動從3月初起跑，前兩個星期只募到5、60包，離目標數1000包差距甚大，工作人員焦急地透過各種方式宣傳，最後1週認購數字不斷攀升，終於在昨天深夜達標。

今天下午，台東家扶中心30名受助童到牧心體驗DIY，看見庇護工場的身障大哥哥大姊姊為在兒童節前如期送出餅乾，而努力工作，雖然是手工餅乾初體驗，也決定多做一些手工餅乾，減少身障哥哥姐姐們的負擔。

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