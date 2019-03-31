梅子魅力無法擋！南投鬥陣來做梅「爆場」演出

2019-03-31 14:53

〔記者謝介裕／南投報導〕南投梅子節之「鬥陣來做梅」活動，今日在南投縣信義農會梅子夢工廠登場，吸引爆滿民眾參加，使得免費千人製梅DIY場次，從原先3場加碼到4場，以滿足大家需求，也達到讓人進來、貨出去的「梅」產業行銷、推廣效果。

該活動今在舞龍舞獅熱情氣氛中揭開序幕，副縣長陳正昇、縣議會秘書長陳國忠、信義鄉長全志堅等人也都到場，並與民眾同樂參與DIY脆梅活動。

而在製梅過程中，農會也安排梅餐料理、音樂饗宴等活動，讓與會民眾一邊聆聽音樂，一邊吃美食，其中，參與「千人製梅DIY」的前600位民眾，還享有品嚐草屯鎮同德家商師生研發的特色輕食料理福利，更帶動會場熱鬧的氣氛。

副縣長陳正昇、信義農會總幹事黃志輝表示，南投縣種植青梅面積約1300多公頃，居全台之冠，每年縣府及農會都會選在青梅盛產期間，舉辦一系列的梅子節活動，讓民眾來此賞梅、品梅、遊樂休閒，今年雖受天候影響導致梅子減產而價格上揚，但推廣青梅的熱度絲毫不受影響，尤其，縣內梅製產品質優、種類又多，且食用梅子對健康很有益處，藉此活動讓國人能更認識青梅產業並愛上梅產品。

今年信義、水里、國姓、仁愛等農會及南投縣農業合作社聯合社等單位，也將於全台各地辦理青梅DIY體驗推廣與展售會，其中，4月20日將在國道3號南投服務區舉辦製梅DIY活動，限額500名，每人100元，預約報名者除可將製成之半成品帶回家以外，還可獲取價值350元的鮮脆梅2斤（現場報名者無此福利），有興趣的民眾可向信義農會洽詢。

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