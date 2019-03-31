台灣最後的荒野 72歲徐仁修出攝影集

2019-03-31 13:50

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕高齡72歲的荒野保護協會創會理事長徐仁修，最近出版蒐羅台灣生態之美照片的攝影集「台灣最後的荒野」；他相信，讓大眾見識自然之美，是守護荒野的最佳途徑。

徐仁修在新竹縣芎林鄉的荒野基金會發表這本書，包括新竹縣長楊文科與文化局局長李猶龍、芎林鄉鄉長黃正彪、議員鄭昱芸都到場祝賀；楊文科說，非常佩服徐仁修對生態攝影的精神及專注力，這麼優秀的人物可以說是新竹縣的驕傲。

新竹縣政府文化局表示，徐仁修投入生態教育與生態攝影超過半世紀，腳步踏遍世界各地，早年還曾到東南亞的蠻荒雨林裡探險，也一直站在第一線用影像記錄台灣生態的變化，並成立台灣第一個自然環境保護組織「荒野保護協會」，帶領學生前往自然中認識動植物，並以他的親身經歷寫出40多本著作描述大自然的美妙，喚起民眾重視自然保育。

徐仁修說，這本攝影集深入呈現了台灣生態豐富的多樣性，從山川到離島，從古老的森林到獨特的蘭花，從最大的動物台灣黑熊到神出鬼沒的石虎，從大型猛禽到台灣特有蝴蝶與珍貴蜻蜓。

「台灣最後的荒野」攝影集採用網上集資的方式進行出版，徐仁修期待透過廣泛分享，集結更多朋友與自然結緣，網址：http://bit.ly/2qyVgoG。

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