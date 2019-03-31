大亞旺萊馬拉松路跑 上百員警跑向「一路發」

2019-03-31 10:33

〔記者萬于甄／台南報導〕2019大亞旺萊馬拉松路跑活動吸引上萬名熱愛路跑的民眾參加，今早上6點由市長黃偉哲鳴槍開跑，其中，台南市政府警察局共有215名警察報名參加，跑42K全馬的人數多達28人，市警局長黃宗仁也現身會場響應路跑，活動相當熱鬧。

黃宗仁表示，警察身體健康，才能做好保護市民的工作，但警察工作容易因繁忙、壓力大而疏於健康，如不運動，更容易讓身體出現狀況，希望藉著這次的路跑活動倡導警察正向休閒文化，並呼籲同仁一定要利用勤餘時間培養運動的習慣。

大亞集團董事長、大台南警察之友會副理事長沈尚宜表示，為回饋社會、感謝地方居民的支持，及鼓勵警察多運動維護身體健康，故而舉辦馬拉松賽事，同時希望讓運動結合關廟區的產業及文化，提升生活品質及色彩。

大亞旺萊馬拉松路跑活動除結合在地飲食文化，沿途行經關廟新光里的彩繪村、左鎮區草山里的月世界大峽谷、二寮部落觀景台等，民眾慢跑在168線道上，更蘊含「走向一路發的大道上」，也讓路跑活動別具意義。

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