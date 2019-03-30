被惡搞暴紅！ 梗圖柴犬本尊近照曝光 網嘆：我們都老了

2019-03-30 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕「神煩狗」Doge從2013年開始出現在網路各處，因為牠超跩的臉部表情與姿勢立刻竄紅，成為各國鄉民「梗圖」中最愛的主角之一。其實這隻柴犬是一名日本幼稚園老師的愛犬，近日一張對照圖在網路廣為流傳，才讓網友驚覺「原來時間過得這麼快」！

Doge的本名叫做Kabosu（日語：かぼす），是一隻母柴犬，被前任主人丟到收容所後，牠的現任主人將牠領養回家，並陸續將牠的生活照上傳到社群網站，之後又被國外鄉民製作成梗圖，並在網路上爆紅。

最近有網友將Kabosu當初爆紅的照片，與牠最近的模樣拍成比對圖，網友才發現當初Kabosu的跩樣已不復見，現在已經是面目慈和的老奶奶了。

對此，網友也紛紛留言表示「原來時間過的這麼快」、「我們都老了」、「還是很可愛」、「歲月不饒狗」、「嗚嗚 我的Doge」。

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