穿旗袍拍美照！三芝三生步道賞櫻別具風格

2019-03-30 20:23

〔記者周湘芸／新北報導〕賞櫻不再是走馬看花！新北市政府今天在三芝三生步道舉辦「新北市櫻花稼期─櫻花茗書香」活動，現場設有專業茶席、古箏演奏，更有免費旗袍提供遊客拍照打卡。新北市長侯友宜出席活動時說，三生步道種植了400多株櫻花，現在剛好是逐漸綻放的時候，特別是下週，櫻花一定會大盛開。

櫻花茗書香活動除了邀請「小雞籠文史工作室」周正義及三芝「芝心箏」樂團參與，現場也提供免費旗袍與復古衣著體驗，讓民眾身穿古裝，以茶席為背景拍照打卡。

新北市政府景觀處說，三芝三生步道結合「生產」、「生態」、「生活」，沿著大坑溪岸栽植的櫻花，近年已成為賞櫻客必追勝地。

侯友宜說，新北市府以「稼日蒔光」為出發點，未來將配合四季景色規劃系列活動，今天特別安排茶藝師為民眾沏上新北八冠茶，結合優美的古箏演奏，以及說書人娓娓細述三芝故事，讓民眾體驗不同的賞櫻樂趣。

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