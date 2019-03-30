故意的？伴娘深V大露渾圓「車頭燈」 新娘慘淪配角

2019-03-30 20:35

〔即時新聞／綜合報導〕結婚是人生大事，通常新人都會邀請親朋好友擔任伴郎、伴娘，但如果選錯對象讓自己風采被搶走，恐怕會欲哭無淚。有網友貼出一張婚禮迎娶時的照片，沒想到伴娘穿的太火辣，渾圓「車頭燈」整個吸引全場目光，讓一旁新娘一秒淪為配角。

一名網友在臉書《爆廢公社》貼出2張朋友的結婚照，並表示「好友結婚可以給他個祝福嗎？」照片中可見，長相清秀的伴娘，沒有和新人一樣穿著傳統服飾，反而穿著西式的細肩帶禮服，深V的剪裁完全包不住豐滿上圍，一對雪白渾圓的「胸器」就快掉出來，性感火辣的模樣整個吸引全場目光，連婚禮攝影師都把焦點放在伴娘身上。

照片曝光後引發網友熱烈討論，留言笑稱「這伴娘一定跟新娘有仇」、「她們感情應該很不好吧...」、「伴娘搶了新娘的風采 不優」、「伴娘比較吸睛 這告訴我們伴娘不能找奶比自己大的（誤」、「好胸的伴娘」、「焦點根本完全Focus在伴娘身上」。

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