亞洲小姐選美來了 佳麗拍微電影行銷高雄之美

2019-03-30 18:38

〔記者張忠義／高雄報導〕2019亞洲電視台第31屆亞洲小姐台灣賽區競選開跑，31年來，國際選美賽事「亞洲小姐」首次到高雄盛大舉辦，期盼結合公部門、地方及國內外企業共同合作，以高雄為立足點來宣揚台灣的美好！

台灣賽區主席郭鎮豪先生說，冠軍佳麗除了可獲得高額獎項，與往年不同的特點是，特邀東方設計大學影視藝術系游婷敬主任執導，帶領佳麗們以高雄各美景為襯，拍攝一部微電影，透過畫面將台灣精品、美食結合亞姐選美，以發揚台灣在地文化，打造美的產業鏈，向國際行銷高雄。

本屆台灣賽區勝出的佳麗將與攝影團隊遠赴芬蘭取景，捕捉極光浪漫之美，來回機票由吉祥航空贊助；此外，東方魅麗有機保養品也贊助300萬元，希望拋磚引玉吸引更多企業襄贊此次選美活動，幫助佳麗們打造巨星夢。

主辦單位說明，選美活動尚未開跑，就有多位來自不同國家的女性詢問報名，預估今年可創下參選佳麗最多的紀錄！活動詳情可上FB「2019亞洲小姐台灣賽區」或官方網站。

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