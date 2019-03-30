俄羅斯國際發明展 台灣奪26金排名第2

2019-03-30 15:39

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣在國際發明展中再度大放異彩，在稍早公布結果的俄羅斯阿基米德國際發明展中，台灣參展團此次共獲得26金12銀3銅以及5面大會特別獎，總成績在35個國家中，排名第二名，僅次於地主國俄羅斯，還獲得總統蔡英文隔海發賀電勉勵。

台灣參展團團長，中華創新發明學會理事長吳智堯表示，俄羅斯阿基米德國際發明展是目前國際間規模最大，參展件數最多的國際發明展，今年共有來自台灣、韓國、泰國、印度、沙烏地阿拉伯、羅馬尼亞、摩爾多瓦等國家參賽，超過800多件作品參展。

此次參展團隊中，來自各校的學生團隊就囊括15金，此外參與的企業與個人在獎牌上也都有所斬獲，足見我國發明能力。包括勤益科大、傳喜生化科技、社團法人時代科技協會、葡萄王生技、雲科大等單位，都有金牌獎及特別的作品。

其中相當貼近一般人日常生活的發明作品，是由雲林科技大學工業工程與管理系師生開發的一款App，只要用手機拍幾張腳的照片，就能量出正確尺寸，讓民眾網購鞋子不再煩惱合腳問題，一舉奪得金牌。

雲科大工業工程與管理系學生蕭吉助、謝欣庭、謝宇杰、吳俊霆看準網路物流發達，特別是買鞋容易面臨尺寸不合腳的困擾，在教授傅家啟、呂學毅指導下，設計出一款能準確丈量腳尺寸的App「履適步爽」Foot-Fitting系統，目前已與國內某手工鞋廠產學合作，還可提供足部參數予鞋廠做鞋楦設計上的改良；未來也將進一步研發通用款，針對熱門品牌的鞋款進行鞋碼分析。

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