台北重慶南路書店街沒落！ 10年倒逾100家書店

2019-03-30 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕台北重慶南路為著名的書店街，鼎盛時期幾乎整條街皆為書店，但隨著閱讀方式改變，網路逐漸發達，實體書店沒落，10年倒了超過100家店，重慶南路目前僅剩不到10間書店。

《聯合報》先前的民調顯示，去年超過40%的台灣民眾，沒有閱讀書籍，也就是每5個人之中就有2個人整年沒有看書，甚至有1成9的人表示超過10年沒讀書，成為「不讀世代」。

香港《東方日報》旗下《東網》報導，黎明書店為重慶南路僅存的傳統書店之一，黎明書店總經理趙建中表示，在網路世代衝擊下，大眾改變閱讀習慣，傳統書店由於無法承受店租壓力和銷售急速下滑，紛紛倒閉或轉型，僅在10年內，重慶南路就倒了超過100家書店。

書報商陳台林指出，傳統書店的客戶被網路書店和二手書店搶走，已經沒有利潤，加上運輸、人事及租金成本逐年提高，傳統實體書店難免虧損。台北市出版商業同業公會理事長盧欽政說，傳統書店面對台灣市場萎縮，近年像誠品書店已開始在中國等地另謀出路，台灣相對形成弱勢。

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