降低公車轉彎車禍 桃園推廣加裝凸透鏡

2019-03-30 14:28

［記者謝武雄／桃園報導］公車因為車身大，轉彎時容易產生視野死角造成車禍；為解決該問題，市府交通局與客運業者研究提升公車駕駛視野措施，決定採裝設凸透鏡、加大後照鏡及照地鏡鏡面尺寸，並先行於桃園客運、統聯客運公車加裝，能提升公車駕駛轉向視野，避免交通事故發生。

交通局長劉慶豐表示，目前桃園客運選擇1輛公車試辦裝設放大型照地鏡與後照鏡，並於A柱裝設凸透鏡片及貼附凸透鏡面，運用光線折射及放大之原理，可看到原先於公車駕駛視線死角範圍內之行人及物品；另統聯客運也在83輛公車前方玻璃貼附凸透鏡面，以減少因A柱而擋到的視線範圍。

劉慶豐說，裝設凸透鏡等設備後，駕駛的反應都不錯，尤其是車輛右轉時，可以看到公車內側是否有人車靠近，也降低公車肇事率，未來會擴大要求全市各公車業者裝設凸透鏡，並且要求公車駕駛於行經路口斑馬線減速慢行並確認公車前方及車側無行人及車輛才能續行，以降低交通事故發生率，提升交通安全。

據悉，公車轉彎時由於體積龐大，很容易產生視野死角，駕駛無法清楚看到車身前側及左右側人車狀況，最近發生多起公車與行人交通事故，就是因為公車駕駛轉彎時未能看見斑馬線行走的行人所致，因此市府即著手研究提升公車駕駛視野之措施，決定採裝設凸透鏡、加大後照鏡及照地鏡鏡面尺寸，並經實地測試，的確讓公車駕駛視野更為開闊。

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