竹縣橫山事業廢棄物違法堆置 居民憂下雨污染土壤水源

2019-03-30 09:37

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣橫山鄉沙坑村一處山谷空地，日前遭人違法堆置成分不明的事業廢棄物，當地居民懷疑是化學毒物，雖然現場已經拉起封鎖線，但他們擔心春雨綿綿讓破損儲存桶裡的化學物質溢出，恐對當地土壤和地面造成二度污染。

新竹縣議員張良印說，他和橫山鄉長張志弘上週接獲沙坑村鄉親反映當地有人堆放發出刺鼻惡臭的事業廢棄物後，立刻會同警方、環保局到場調查，結果發現這處山谷空地被人堆了300多桶成分不明的事業廢棄物，而桶身上貼有「可燃性事業廢棄物」的標籤，有的已經被打開流出惡臭液體，讓他們非常擔心這些是有毒的化學廢棄物。

新竹縣環保局表示，上週已經請環保署北區環境督察大隊來採樣，目前尚未有檢驗結果，但現場不是有申請許可的事業廢棄物處理場所，地主出借給友人堆置這些事業廢棄物已經明顯違反廢棄物清理法，所以現場已經拉起封鎖線管制，靜待檢驗結果後再做進一步處理。

環保局也表示，針對現場部分儲存桶已經被打開，居民擔心春雨可能造成裡面液體溢流的狀況，他們已經責成地主和行為人先行把破損儲存桶和下方土壤先行挖起封存並蓋上防水帆布，之後也會再針對附近的土壤、水源做檢測。

張良印說，這批事業廢棄物現場是沙坑、大平地這兩座簡易自來水廠的上游取水口，如果檢驗出這批事業廢棄物有毒，而且已經污染了當地的土壤和水源，那造成的負面衝擊將難以估計，他會持續監督官方做好防污、除污措施，直到當地環境回復乾淨原貌為止。

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