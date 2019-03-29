喝紅茶最好不要加牛奶？醫師和營養師這麼說…

2019-03-29 22:05

〔記者羅碧／台北報導〕紅茶好喝但帶有些許苦澀，不少人會添加牛奶讓口感滑順。但德國和澳洲兩項相隔11年的研究報告卻顯示，喝茶能促進血液循環，保護心血管健康；但紅茶添加了牛奶，效果卻會打折，不過，醫師和營養師認為，加不加牛奶各有利弊，民眾可依個人喜好決定。

2007年德國學者Lorenz M將16名健康女性分為喝熱水組、紅茶組及奶茶組，結果發現喝茶的女性與喝熱水相較，明顯有動脈擴張，促進血液流動，但喝奶茶則完全沒有這種現象。

2018年國際知名營養學期刊《Food&Function》（食物功能期刊）刊登了澳洲學者Ahmad AF研究報告，他以17名健康志願者（7男10女）隨機分成「熱水組」、「紅茶組」和「奶茶組」，結果發現喝紅茶組的肱動脈血流速度及擴張程度（FMD）會增加，也就是血液循環較好，血管順暢不易有雜質和血脂沉澱，但奶茶組的血流狀況卻呈現下降情形，且血壓有上升現象。

台北市立聯合醫院陽明院區心臟血管內科主任江碩儒表示，人體裡的自由基是不穩定的分子，會攻擊血管內皮細胞造成發炎，引發心血管病變。紅茶和綠茶都含有兒茶素（或稱茶多酚）可以增加內皮細胞中重要成份一氧化氮（NO），讓血管擴張並幫助消除自由基，促進血管內皮細胞健康，減少心血管及腦血管病變。

江碩儒指出，雖然時隔11年的兩份研究報告都有類似發現，但樣本數畢竟不足，民眾不需要因此就不喝奶茶，畢竟紅茶是全發酵茶，有些人喝起來覺得苦澀，胃會不舒服，加點牛奶可以緩和味道也有飽足感。

台北郵政醫院營養師黃淑惠表示，到底紅茶可不可以加牛奶？其實並沒有定論，因為也有研究發現，牛奶中的酪蛋白一定會和兒茶素結合，降低兒茶素的抗氧化功能，但也不致於完全沒有。如果兒茶素的濃度夠高，一樣可以被溶出，有保護心血管的作用。

黃淑惠提醒，不論是奶茶或紅茶，都要喝熱的，因為熱水溶出的兒茶素量才會多，才能有抗氧化作用。

此外，兒茶素和咖啡因都會刺激胃酸分泌，牛奶中的蛋白質則有類似胃乳作用，若想要喝茶提高抗氧化能力，就不建議喝奶茶；但如果想要喝茶而不會引起胃不舒服，可以加點牛奶，但量不要太多。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/