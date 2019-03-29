現場直擊！東京櫻花盛開 愈夜愈美麗

2019-03-29 19:43

〔駐日特派員林翠儀／東京29日報導〕東京櫻花盛開，預料本週末到下週間將引爆眾多賞櫻人潮，為了有效利用短暫的櫻花季，東京有愈來愈多景點推出夜間燈光照明，讓賞櫻客一睹神秘又美麗的夜櫻，其中都立庭園「六義園」的枝垂櫻最為知名；以冬季燈飾聞名的讀賣樂園，今年首次推出春季「夜櫻寶石燈飾季」。另外，1年只有點燈3小時的調布市「野川夜櫻」，則是櫻花迷不能錯過的夢幻級景點。

「六義園」位於文京區，園內最具代表性的枝垂櫻樹齡有70年以上，高15公尺、最長枝幹長20公尺，今年率先於19日開花，目前已進入滿開狀態，在燈光照明下的夜櫻彷彿飄浮在夜空般。

六義園於3月21日起到4月3日開放夜間點燈，由於入夜後基於安全問題，部分園區並未開放，為了彌補遊客，園內各處設有特殊照明，增加樹木的立體感，經過光雕的枝垂櫻在相機鏡頭下呈現七彩顏色變化，既夢幻又神秘。

位於東京多摩丘陵的讀賣樂園，每年至2月底截止的冬季寶石彩燈，今年配合櫻花季首次延長點燈到4月7日。讀賣樂園的寶石燈飾為日本知名照明設計師石井幹子的作品，共使用超過600萬顆如同寶石般的各色LED燈，將園內各處裝點得璀燦耀眼，近年的耶誕節已成為情侶的約會聖地。

園方表示，由於夏季日落時間較晚，影響夜間點燈效果，過去僅在冬季點燈的寶石燈飾今年首次配合櫻花季延點燈，讓入園遊客也能欣賞到美麗的寶石夜櫻。讀賣樂園內有上千棵染井吉野櫻，除了全長180公尺的櫻花大道之外，搭上入園的登山纜車和園內摩天輪還可以從空中俯瞰賞櫻，另外園內最高時速110公里的雲霄飛車，標榜是史上最高速的「尖叫賞櫻」。

東京夜間賞櫻最為夢幻級的就屬調布野川夜櫻。野川為多摩川的支流，位於調布市佐須町附近全長約850公尺的沿岸種滿染井吉野櫻，在地有家名為「arc-system」的照明公司，每年櫻花季會選一晚在河床架設燈光，回饋地方民眾欣賞夜櫻。

由於這家照明公司具有電影片廠專業照明技術，野川夜櫻也有別於一般夜櫻，讓賞櫻者猶如置身於拍片現場，不過每年照明時間只有1晚3小時，近年在口耳相傳下引爆人潮，去年在3月30日登場的野川夜櫻，短短3小時內吸引了超過4萬人到場，賞櫻民眾幾乎是被推著往前移動。

野川夜櫻的登場時間，每年都依照櫻花的開花狀況而定，通常是在登場前兩天才會公布，今年的登場日期目前尚未公布。

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