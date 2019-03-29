領先全國！南投手工製茶登錄文資

2019-03-29 21:58

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投傳統手工製茶歷史悠久，惟手工製作技藝，卻因機器化出現無以為繼的情況，現年75歲的鹿谷製茶師蘇文昭，為保留傳統技術，帶著兒子蘇邦怡傳承技藝，日前還與名間鄉「埔中茶」陳茂淳，獲南投縣政府文化局依文資法規定登錄「傳統知識與實踐」類別文化資產，成為全國登錄該類別文資的先例。

蘇文昭表示，家族手工製作凍頂烏龍茶已經超過五代，他從小就在茶堆長大，18歲跟著祖父、父親學習手工製茶，至今已經超過50多年，目前家中仍保留全套手炒茶傳統設備，為避免手工製茶失傳，便教導兒子傳統製茶技術，盼傳承技藝，讓傳統凍頂烏龍茶永續飄香。

特別是傳統手工製茶流程中，炒茶是重要的一環，以傳統灶台燃燒龍眼木，將茶菁放入大鍋中，用雙手來翻炒茶菁，翻炒過程，溫度要夠高，炒出來的茶菁熟度才會到位，全憑經驗與雙手來感覺，熟度若不夠，便會出現苦澀味。

文化局指出，文化資產保存法於「無形文化資產」類別中增加了「傳統知識與實踐」，其定義為「各族群或社群，為因應自然環境而生存、適應與管理，長年累積、發展出之知識、技術及相關實踐」。

製茶產業則是南投縣特色鮮明的文化產業，傳統製茶從種植、採摘到烘焙完成，全仰賴人力手工完成，並需配合天候，過程融合地方社群與自然環境互動，形成系統性專業知識與技術，此次審議通過並公告該項文資，使南投成為全國率先登錄「傳統知識與實踐」類別文化資產的縣市。

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