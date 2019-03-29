桃園裝潢業23歲「帥妹木匠」 繪圖、切割板材都拿手

2019-03-29 17:51

［記者許倬勛／桃園報導］顛覆木工不修邊幅的粗曠模樣，一名女子扛著器具穿梭工地，專注地丈量、切割木材，成為工地裡最美風景，身材高挑、有著一雙漂亮丹鳳眼的23歲黃少彤，是勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「室內裝潢木工實務班」的結訓學員，也是初出茅廬的裝潢師傅，她說，「很愛這份工作」！用心雕琢每個細節，讓房子變得舒適美觀，成就感無可比擬。

黃少彤父親曾在營造公司擔任監工，自小耳濡目染，高工、大學均選讀建築科系，「只懂繪圖，不懂實作」的想法卻始終縈繞心頭，令她困惑，直到一次偶然參與裝潢工程，她才下定決心，改當「赤手打天下」的裝潢師傅，報名參與「室內裝潢木工實務班」。

「如果不嘗試，怎麼知道自己行不行？」黃少彤說，裝潢施工相當勞累，從剛開始練習靠木梯移動的「螞蟻走」，因施力不當大腿內側全是瘀青，到現在能獨當一面切割板材、裝釘家俱，費了很大的苦心與時間，但收穫滿滿，未來會繼續努力下去。

黃少彤說，這個行業的前景，都是用實力與經驗一步步堆積出來的，新手入門薪資以日薪1200元計算，工作累積3~4年後日薪約1500元，而師傅級的日薪最高可達3000元；但他也提醒，若想在室內裝潢這行自行創業，只有木工卻沒有其他水電、泥作、消防、冷凍空調及漆作等相關經驗或專業者，貿然創業只會鎩羽而歸，但只要累積相關專業經驗後創業，年薪百萬絕不是問題。

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