創每年50億商業效益 新莊宏匯廣場今上梁

2019-03-29 21:37

〔記者周湘芸／新北報導〕新莊Au捷運商城招商案「宏匯廣場（HONHUI PLAZA）」今舉行上梁典禮，預計明年3月完工營運。宏匯集團董事長許崑泰透露，此案投資金額超過46億元，預估可創造2600個以上的就業機會、每年50億元以上的商業效益，並可替新北市帶來53億元以上的稅收。

許崑泰指出，宏匯廣場為新莊、三重、蘆洲、五股和泰山區的最大百貨商場，也是當地唯一同時提供休閒購物、時尚娛樂和科技智能體驗的購物中心，營運後將服務大台北、基隆與桃園共計925萬名居民。

侯友宜表示，宏匯廣場將會是新北市西北地區生活娛樂最重要的中心，同時也是該地區經濟起飛的象徵。他也說道，市府近年鎖定新莊副都心，以大眾運輸導向（TOD）發展模式因勢利導，策略性推動包含「台灣電影文化中心」、「新莊北側知識產業園區」及「中港大排河廊改造」等重要建設及公有土地招商案。

新北市經濟發展局指出，侯友宜上任後將招商視為重點工作之一，過往在公有土地招商上包含希爾頓酒店、板橋凱撒大飯店及樹林秀泰生活店等已開幕營運，今年滬尾藝文休閒園區也預計於6月落成。

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