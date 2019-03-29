豬屎味飄散！整條路臭翻 兇手竟是它…

2019-03-29 18:24

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮中潭公路旭光高中到南開科大路段，這兩天飄散濃濃的豬屎臭味，行經路人都要屏息捏鼻快速通過，屎味來源是行道樹「掌葉蘋婆」所開的小紅花，至少要臭半個月，所幸臭味無毒，大家才放心。

草屯鎮中潭公路（中正路）從南投縣立旭光高中到南開科大路段，這兩天飄散難聞的屎味，機車騎士、行人都聞到了，有人四處張望找尋屎味來源，有的捏鼻快步離開。而接送唸旭光高中孩子上下學的家長，則已有人知道豬屎味其實來自旭光高中圍牆外的行道樹「掌葉蘋婆」。

掌葉蘋婆原產地在熱帶亞洲、非洲、澳洲，枝條平展，樹蔭廣，樹高最高可達25公尺，很多地方廣植作方行道樹，草屯鎮旭光高中到南開科大種了一整排，平常沒有味道，但3月底到4月初是掌葉蘋婆開花期，深紅色小花會散發有如豬屎味的臭味，因此掌葉蘋婆又博得「豬屎花」的別名。

這種難聞的豬屎味，要等到小紅花全數落光且掃掉才會消除，每年都要被薰的旭光高中師生，早已練就不怕臭的功夫，旭光高中秘書李錫鑫說，師生們都知道臭味來源是掌葉蘋婆樹的小紅花，也知道臭味無毒，加上最靠近行道樹的是行政單位，行政人員也已練就淡定功夫。

草屯鎮會有臭味的樹，過去幾年市區民眾公認是福木，但有民眾知道掌葉蘋婆開花期會發出豬屎臭味後，都笑稱：「豬屎花臭味完勝福木瓦斯味！」

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