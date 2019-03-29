浪漫春遊高雄 移動花園公車今上路

2019-03-29 20:45

〔記者張忠義／高雄報導〕高雄市政府交通局與漢神百貨合作，以花嚮秘境為主題，打造秘境候車亭及移動花園，讓民眾春假期間搭移動花園公車體驗愛河景致，探索高雄之美，藉由大眾運輸與百貨業的跨界合作，為高雄創造更多時尚與美的話題，帶動民眾多加利用大眾運輸。

為迎接4月初春假連續假期，漢神百貨與交通局合作，將漢神百貨站公車候車亭打造為秘境森林，並在50路五福幹線及100路百貨幹線，7輛公車裝飾為「移動花園主題公車」，民眾也可以參加甜蜜合影活動拿好禮，鼓勵民眾踴躍搭乘高雄市公車春遊愛河。

同時，即日起至5月12日，漢神百貨推出秘境好禮活動，凡情侶、夫妻或親子與秘境候車亭、移動花園公車或高雄愛河畔合影，上傳IG、臉書，或告白並留言想說的話，再加上當日漢神百貨不限金額發票，即可兌換限量好禮。

交通局長鄭永祥表示，50路五福幹線及100路百貨幹線串聯沿線百貨商圈及觀光景點，帶動愛河周邊發展，浪漫春遊高雄活動將創造更多公車話題與打卡風潮，提升市民對大眾運輸的搭乘意願；另外，交通局也推出「100路脫單月老主題公車」，凡4月30日前搭上脫單主題公車，即可於車內索取由前金萬興宮月老加持過的限量祈福紅線。

高雄市搭公車享有多項好康優惠，包括市區公車一日兩段吃到飽、捷運轉乘市區公車折扣3元及原公路客運最高自付額60元，使用「高雄iBus APP」，快速查詢公車到站時間，輕鬆春遊趣。詳情請至高雄市交通局網站及「轉動高雄青春夢」臉書粉絲專頁查詢。

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