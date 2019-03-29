學薩克斯風受阻 他改學低音號奪全國學生音樂賽獨奏特優第一

2019-03-29 15:26

〔記者王善嬿／嘉市報導〕107學年度全國學生音樂比賽進入尾聲，其中個人組項目部分，嘉華中學蘇楷殷原本父母期待他學薩克斯風，但受學校規定限制，改學低音號，且自國小5年級參賽獲獎就愈學愈有興趣，今年參賽並獲得低音號獨奏國中A組特優第一，連學校老師也打趣說，真是無心插柳柳成蔭。

嘉華中學另有郭彥心、萬振弘、吳敬勛及劉穎澤，分獲木琴國中A組特優第二、小號獨奏高中B組特優第二、單簧管國中A組特優第三及薩克斯風國中A組優等第六名。

嘉華中學行政祕書許忠和說，蘇楷殷就讀嘉北國小時臨時抱佛腳候補錄取管樂班，依成績分到低音號，父母原希望替他爭取改為薩克斯風未果，而開啟蘇楷殷學低音號契機；原本練習沒甚麼動力的蘇楷殷，國小5年級參加全國嘉頌盃管樂邀請賽獲銅管組第二名，讓他燃起學習熱情，現在每天練習1.5小時。

郭彥心喜愛木琴的音色，身材嬌小的她練習時都踩著軟墊練琴，現在可一手拿兩支琴槌演奏；萬振弘受音樂老師的母親影響，喜愛音樂，不僅鋼琴實力深厚，也是小號比賽常勝軍，高三的他透過特殊選材管道，已錄取屏東大學音樂系就讀。

至於吳敬勛、劉穎澤，許忠和說，兩人在單簧管、薩克斯風不只受專業老師指導，返家也勤練習，此次比賽都有好成績。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/