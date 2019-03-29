鄉土焢窯、DIY菜包粿 僑生初體驗

2019-03-29 14:51

〔記者張軒哲／台中報導〕弘光科技大學主辦僑委會108年中區僑生春節聯誼活動，來自中區30所大專校院的僑生齊聚在台中大甲葵海農場，為了讓僑生更了解台灣在地的文化，特別安排鄉土焢窯、DIY菜包粿等活動。僑委會僑生處副處長林宏穎親自到場勉勵學生，也帶來豐富的抽獎禮品，更提供僑生畢業後要創業的資訊，希望學生可以在台灣好好念書，共創美好未來。

活動一開始，由弘光科大熱舞社同學演出熱場，接著由弘光科技大學副校長蘇弘毅致詞表示，這次的活動讓來自各地到台灣念書的僑生齊聚一起，為了讓大家更認識台灣在地農村、漁村文化，把活動安排在農場內，一起體驗台灣童趣活動，也趁機結交朋友，可以暫時拋開繁重的課業壓力，好好認識台灣。

副處長林宏穎指出，每年僑委會舉辦北、中、南、東4場的聯誼活動，促進僑生間的感情，這次中區活動有400多人參加，活動相當盛大。僑生政策實施已經60多年，全球畢業生至少有13萬人，為了吸引更多優秀人才到台灣求學，舉辦海青班等課程，也提供助學金、獎學金、社團補助、急難救助、健康醫療等相關資訊。

「僑委會鼓勵優秀僑生在台灣創業」，林宏穎表示，將協調海外信用保證基金，最高提供新台幣1200萬額度的貸款，僑生如果要回到新南向國家，最高則有200萬美元額度貸款，其他地國家也有150萬額度，僑委會持續在育才、留才上繼續努力，勉勵僑生可以攜手共創台灣美好的未來。

來自各國的僑生很多是第一次來台灣，體驗台灣傳統的鄉土烘窯，親手製作土窯雞腿、地瓜、蛋、芋頭飯都覺得很新鮮，從撿拾木材升火、控制火候全自己來，吃到自己親手烘窯出來的美食，紛紛開心地大喊，「怎麼那麼好吃，好有趣。」

來自澳門的學生黃詠琪說，從來沒有參加過這樣的活動，烘窯要自己生火，儘管一旁煙霧燻到自己眼睛一度睜不開，而且天氣很熱，但是吃完自己製作的美食後，還可以到海邊抓螃蟹，感覺很有趣。

另一位馬來西亞籍學生蔡綺青說，想要學美髮特別來台灣念書，為了結交更多朋友，參加聯誼活動，體驗台灣農漁村活動真好玩，「在自己家鄉沒有烘窯過，沒想到這種方法做的食物吃起來味道很不錯，是很難得的經驗。」

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