重現甜甜的記憶 解憂火車變身微型博物館屏東見

2019-03-29 13:53

〔記者羅欣貞／屏東報導〕台灣鐵路的發展，為南台灣留下豐富的文化資產，逾百年歷史的高屏溪舊鐵橋旁，現保留有5節藍皮火車車廂，屏東縣文化資產保護所將藍皮車廂改造為微型博物館，今天（29日）起安排為期3個月的特展，重現當年舊鐵橋與藍皮火車的歷史。

高屏溪舊鐵橋原名下淡水溪鐵橋，由日籍工程師飯田豐二設計興建，於1914年正式啟用，該橋為當年遠東地區最長鐵橋，提供高屏溪上鐵路運輸超過一甲子，1987年正式除役，目前為國定古蹟。最近文資所更新鐵橋上的老舊枕木，保存高屏民眾最美好回憶，讓更多民眾可在此漫步踏行。

台灣普通車發展到末期，所使用的車廂分為兩種，一是1966~1970年間由日本購入的 35噸SP（K）32400~32700型客車，此型車內裝為雙排兩人座、中間為走道；另一種款1971年由印度購入的40噸TP（K）32200型通勤式客車。

為了重現屏東這塊土地的火車歷史，文資所將5節藍皮車廂改造為第1節「長長的鐵軌．甜甜的記憶」，敘述高屏溪舊鐵橋與屏東糖業不可磨滅的記憶與連接。第2節為「浪濤與山風的合唱」紀錄藍皮火車的來龍去脈，以及它即將的去向。第3節為生態車廂，第4節為咖啡座車廂，第5節為影像與新詩的邂逅，由攝影師黃亞程等人提供第一手照片，大小詩人共同為歷史留下美麗的詩行。

目前藍皮火車全台僅剩一班在南迴鐵路行駛，由於該列車的車窗可打開，可看到壯麗的山海景緻，被知名旅遊作家劉克襄形容為「解憂火車」，雖然火車上沒有冷氣，但海風山風灌進車廂內，反而帶來與大自然一同呼吸的樂趣，一坐上火車心情就會忘卻煩憂；屏東縣文化處歡迎民眾先前往舊高屏溪鐵橋看特展了解歷史，再到枋寮坐一趟藍皮火車。

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