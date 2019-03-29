好會生！9年連生5胎 南投縣長頒10萬祝賀

2019-03-29 13:47

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉年輕夫妻鍾志遠、鄭雅之，不到9年連生5個孩子，日前第5個男寶寶誕生，也符合縣府獎勵生育補助，今由縣長林明溱親送獎金10萬元，而國姓戶政事務所也透露，這項獎勵措施自去年1月實施以來，國姓鄉連同鍾家在內，已有4個家庭獲獎，縱使有少數家庭超會生，但獨木難撐大局，全鄉人口仍呈負成長。

國姓鄉福龜村今年31歲與28歲的夫妻鍾志遠、鄭雅之，本月14日喜迎第5個孩子，不到9年時間連生5胎，在育兒、教育費用負擔沈重的年代，讓許多夫妻不敢生或不願生小孩，他們的「勇氣」令人佩服，也符合縣府去年元月起推動的獎勵生育補助措施，可獲得10萬元獎金。

縣長林明溱今天上午專程到鍾家，親手送上10萬元大紅包，鍾志遠的雙親也生5個小孩，現在又有5個孫子，林明溱也大讚是「十全十美」。

由於少子化已成國安問題，林明溱強調要特別感謝仍願意「增產報國」的夫妻，但也認為現今的低薪環境及社會福利措施仍讓年輕夫妻對養育下一代感到怕怕，需要地方、中央政府共同協力改善。

至於要如何支配10萬元獎金，在台中市環保局工作的年輕爸爸鍾志遠笑著說：「先付老婆生產的醫療費用、坐月子餐及寶寶滿月禮等相關支出應該就差不多了，未來的奶粉、尿布錢等等，還是得要靠自己努力工作，也是一個甜蜜的負荷。」

國姓戶政事務所指出，生育獎勵措施去年元月實施，國姓已有3對夫妻領到生5胎的獎金10萬元，今年再增鍾氏夫妻，鄉內已有4個家庭達標，但獨木難撐大局，總人口仍呈負成長，今年3月人口1萬8531人，較去年同期少了200餘人。

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