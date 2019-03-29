世大運之後...衛福部政次蘇麗瓊 曾隱身澎湖惠民醫院做志工

2019-03-29 13:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕現任衛生福利部政務次長蘇麗瓊，今日抵澎主持澎湖老人之家新任主任交接典禮，意外讓前年10月默默低調在澎湖惠民醫院擔任志工義舉曝光，而且蘇還在惠民醫院宿舍住了1個半月，對於此段經歷，蘇表示一切都是緣分。

因台北世大運舉行成功，一戰成名的前台北市政府秘書長蘇麗瓊，前年10月功成身退後，就消失在政壇一陣子，當大家都在狐疑其行蹤時，今日意外解惑，原來蘇麗瓊就隱身在澎湖惠民醫院擔任志工，服務院內的資深院民，由於蘇相當低調，全心奉獻於老人服務，外界竟都無所悉。

面對外界的詢問，蘇麗瓊今日終於侃侃而談這段經歷，原來是台北市政府秘書長卸任後，想到偏鄉服務，因此向朋友詢問哪裡可以當志工，由於朋友是天主教會系統志工，因此推薦至惠民醫院服務，立即允諾過來，蘇認為一切都是緣分，在澎湖1個半月時間都住在惠民醫院宿舍，深居簡出相當低調，澎湖也只有少數幾人知道。

對於為何保持低調？蘇麗瓊表示非刻意保密，謙稱是來向老人學習，由於自己專業領域是社福，曾在花蓮老人之家〈現在東區老人之家〉擔任志工組長7年，因此對於老人服務領域較為熟悉，有緣到澎湖惠民醫院擔任志工，更喜歡澎湖，包括自然人文景觀，更愛上澎湖濃厚的人情味，這裡的朋友認識一天就成為永久的朋友。

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