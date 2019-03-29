中市百大婚紗景點票選 5主題分組冠軍出爐

2019-03-29 13:29

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長盧秀燕行銷幸福婚紗產業，市府今（29）日公布百大婚紗拍攝景點票選結果，高美濕地、洲際迷你蛋、神馬郡休閒農場、磺溪書院及心之芳庭分居各組冠軍，觀旅局長林筱淇指出，會整合票選景點推出30條遊程，歡迎新人、情侶來體驗。

林筱淇說，台中婚紗景點票選活動，源自盧市長幸福經濟構想推動婚紗產業，依推薦場所區分自然景點、人文風景、特色建築、生態景觀及產業聚落等5種主題，各20個入選景點開放投票，盼帶動話題與知名度營造觀光新模式。

她又說，網友最高票清水區高美濕地、北屯區洲際迷你蛋、神岡區神馬郡休閒農場、大肚區磺溪書院，以及北屯區心之芳庭，分居自然景點、特色建築、生態景觀、人文風景及產業聚落組冠軍。

其中「高美濕地」的風車大道搭配黃昏夕陽景色無雙，「洲際迷你蛋」半圓球狀建築象徵佳人才子永結為好，「神馬郡休閒農場」帥氣浪漫又具具生命力，「磺溪書院」精美的磚工雕琢則有悠然懷古的書卷氣質，「心之芳庭」有如走進的異國風情的童話故事。

票選活動累計2萬6千多票，今日現場也抽出11類72項的豐富贈品。林筱淇表示，將依照票選景點整合食宿遊購娛的相關業者，推出30條建議遊程，歡迎國內外新人到台中拍攝婚紗，更歡迎情侶、網美們一起來體驗。

待字閨中的市議會交通觀光委員會召集人張玉嬿說，婚攝票選景點各擅勝場，選一個浪漫漂亮的地點，甜甜蜜蜜的揭開新婚序曲，對新人們而言是個很不錯的選擇，也可留下珍貴的留念，值得市府大力行銷，連她看了都想婚。

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