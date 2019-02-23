超完美打卡地點 社工在「OLD YES照顧咖啡館」拍婚紗

社工吳珮玉在OLD YES照顧咖啡館拍婚紗，與先生白頭偕老「到老都Say Yes！」（記者蔡淑媛攝）

2019-02-23 20:44

〔記者蔡淑媛／台中報導〕服務老人超過10年的社工吳玉珮要出嫁了！身為老五老基金會社工督導的她，今天與先生在基金會設立的「OLD YES照顧咖啡館」拍攝婚紗，先生更重現單膝求婚場景，象徵攜手白頭到老的決心，「不只結婚時Say Yes，是一直到老都Yes！」

36歲的吳玉珮將青春歲月全奉獻給熱愛的老人服務工作，長輩志工也出席以嫁女兒的心情一起入鏡合影，為新人祝福，見證她從妹妹社工到能獨當一面、處事成熟的社工督導，一直很照顧她的王大哥，親自把吳玉佩的手交給未來的老公，讓旁人感動得紅了眼眶。

志工媽媽們就像嫁女兒一樣，不捨地幫忙吳珮玉整理婚紗、帶上頭飾，拉著她的手，交代婚姻相處的幸福之道，場面溫馨感人。

吳珮玉說，畢業後就投入老人服務工作，協助傾聽長輩的心情、處理長輩照顧問題等，與長輩特別有緣分，越做越有興趣，很少把時間留給自己，有時擔誤了終生大事，同事和長輩志工為焦急，後來結交了先生，對方支持助老工作，也來當志工，一起送獨老年菜，對他很滿意。

吳佩玉特別選擇在最愛的工作場域和先生婚攝完成終生大事，之後也會到基金會的哈老農場拍婚紗，她說，在OLD YES招牌前拍婚紗，見證決定攜手到老的決心，到老都要Say Yes！說不定以後還會變成求愛及婚攝打卡熱門地點。

老五老基金會執行長游麗裡說，社工常因心繫服務對象，處在高度壓力，加上非營組織的薪資福利無法如一般公司行號優渥、流動率高，願意選擇並長期投入老人工作的年輕人並不多，吳珮玉能長期投入且保有熱情，更是少見，很榮幸能參與見證幸福。

OLD YES照顧咖啡館於去年底成立，希望在社區裡營造一個像家一樣舒適的空間，由熟齡志工擔任服務生展開熟齡活力，提供照顧資訊、餐飲服務等，實踐越老活越好。

社工吳珮玉在OLD YES照顧咖啡館拍婚紗，長輩志工都入鏡見證祝福。（記者蔡淑媛攝）

社工吳珮玉在OLD YES照顧咖啡館拍婚紗，長輩志工都入鏡見證祝福。（記者蔡淑媛攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/