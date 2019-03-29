「螃蟹」不在河海現蹤 竟在海拔250公尺高的林蔭下！

2019-03-29 13:30

〔記者黃美珠／關西報導〕看過不長在河邊、海域，卻生在海拔250公尺高山上的「螃蟹」嗎？沒錯，它當然不是螃蟹，它是1種叫做「三爪假生鬼筆」的菌類。由於外型、顏色就像高舉的蟹螯，湊近聞還真的有螃蟹的味道，讓見者、聞者莫不驚喜尖叫、失笑。

新竹縣關西鎮鄉土文化協會理事繆美琴說，根據相關資料顯示，這個長相猶如螃蟹高舉大螯的菌類，又叫「紡錘佛手菌」，春夏是它的生長季節，專門出現在低海拔闊葉林地的路旁。

它靠近地面的子實體剛開始是白色球狀，成熟後會裂開伸出菌柄、3枝像手指的橘色托腕。

托腕內側的黏液聞起來真的很像螃蟹的海鮮味，這是用來吸引昆蟲幫它傳播孢子。

繆美琴直言，她從2009年起擔任導覽解說員帶團爬山、走步道迄今，直到近日爬關西金山里的六畜步道上首次意外發現。

率先發現的團員原本打趣說「怎麼螃蟹跑上山了？」大家好奇趨近察看，發現真的很像蟹腳外，這菌類也很嬌弱，才撥開其依附的小草或枯枝想看個清楚，沒想到它立刻斷落。

大家在遺憾聲中拾起，不料ㄧ陣風吹來，竟然真的傳來螃蟹腳的氣味，驚喜的尖叫聲立刻取代了遺憾，在場者爭相ㄧ「聞」，且都嘖嘖稱奇。

不過繆美琴提醒好奇者，這菌類顏色鮮豔或可能有毒性，另基於保護尊重生命，喜歡它，遠觀即可。

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