倒垃圾不必靠「少女的祈禱了」！屏市推垃圾車APP

2019-03-29 12:10

〔記者葉永騫／屏東報導〕垃圾車何時到不必聽「少女的祈禱了」，屏東市今天啟用樂垃通即時動態APP系統，透過手機就能知道垃圾車的位置，市民不必再拿著垃圾在門外痴痴等。

民眾家中每天重要的大事就是丟垃圾，但是垃圾車何時到往往無法預測，有時只等幾分鐘，有時得花很多時間，讓民眾常常得拿著垃圾在家門戶口等待，相當不便且浪費時間，屏東市長林恊松上任後雖要求垃圾車一定要在預定的3分鐘內到，但仍覺不夠便民，因此引進樂圾通APP系統，民眾只要手機下載軟體，就能即時取得垃圾車衛星定位，隨時掌握垃圾車走到那裡，等到垃圾車快抵達家門口時再拿出垃圾，不必再手忙腳亂，可以節省更多的時間。

林恊松表示，便民是他施政的方向，尤其是民生問題列為首要改善的目標，所以親自進駐清潔隊、殯儀館等地點辦公，實際去了解基層民眾的想法和看法，而今天啟用的樂垃通即時動態APP，民眾可以用手機到商店下載「樂圾通」，再依據自己家戶的里別來設定，以後倒垃圾不必靠「少女的祈禱了」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/