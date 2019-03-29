國人喪葬觀念改變 2017火化率96.3％創新高

2019-03-29 11:08

〔記者黃欣柏／台北報導〕清明節將至，內政部今公布統計，2017年國內總死亡人數約17萬2千人，其中16萬5千多人的遺體採取火化，火化率約96.3%，創下歷年新高，環保自然葬的件數也來到7743人，等於約每20人就有1人選擇樹葬、海葬等環保自然葬，數據顯示國人葬俗觀念正持續轉變，認同火化及環保自然葬的民眾越來越多。

內政部民政司副司長鄭英弘指出，國內遺體火化率從2008年的88.1％，逐年增加至2017年的96.3％，10年內總共增加8.2個百分點，創下歷年新高，同時也是世界第二高，僅次於日本。

選擇環保自然葬的人數，也從2008年的669件、約0.47%，成長到2017年的7743件、約4.5%，這7743件中有6296件是採用樹葬，1153件選擇非公墓內的公園或綠地，294件採用海葬，數據顯示民眾對火化及環保自然葬的認同度逐年提升。

去年的數據雖然還沒完成統計，但鄭英弘透露，去年選擇環保自然葬的比例粗估會達到約7.9%，總人數約1萬3千多人。

鄭英弘說，近年國人的葬俗觀念開始轉變，各項殯葬設施管理也漸漸朝向環保及現代化。內政部除了會持續推動公墓墓基輪葬制度與骨灰存放設施外，也會積極推廣樹葬、海葬等環保自然葬，目前全國可實施環保自然葬的地點已有36處。

此外鄭英弘也提到，為了精進殯葬人員的專業技能與品質，內政部在2012年間訂定了「禮儀師管理辦法」，並從2014年起開始核發禮儀師證書。截至去年底，國內領有證書的正牌禮儀師已達到929人。

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