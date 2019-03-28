「一剪鍾情」 奇美醫辦剪紙展療癒病友

2019-03-28 22:55

〔記者萬于甄／台南報導〕奇美醫學中心奇恩藝廊即日起展開為期2個月的「一剪鍾情」剪紙作品特展，作者年齡層橫跨80年，從5歲小妹妹到91歲老奶奶都有，作品主軸多元豐富，且每幅素人作品栩栩如生，觸動人心，歡迎有興趣的民眾可踴躍前往欣賞，展覽日期至4月30日止。

奇恩藝廊策展人同時為資深護理師的呂映瑾感受到剪紙療癒的魅力，邀請鄰近的南臺科大工管系老師曾碧卿、剪紙藝術達人謝美鈴，安排一場剪紙分享會，並由謝美鈴示範教學剪紙的技巧，吸引不少患者家屬、院內醫療人員及志工等人參與，短短2小時的課程，充滿歡樂。

呂映瑾說，剪紙活動是希望提供患者及照護者一個喘息的時間，讓患者暫時忘記疼痛，也讓家屬及照顧者有機會緩解緊繃的情緒，此外，也讓醫護人員、志工在親手剪紙創作的過程中，能獲得舒壓療癒的效果。

奇美醫學中心表示，「一剪鍾情」剪紙作品特展為南臺科大USR大學社會責任實踐計畫，在普濟殿所開設的剪紙課程作品，奇美醫學中心第二醫療大樓8F奇恩藝廊展出，希望透過手作藝術呈現生活記憶的美，來撫慰人心，並帶給安寧病房病友及家屬一份愛與希望的力量。

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