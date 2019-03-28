最狂里長推新政策…點亮「最猛鬼屋」

2019-03-28 19:48

〔記者王捷／台南報導〕台南杏林醫院被網友封為「十大最猛鬼屋」，最近有網友爆料指稱，杏林醫院將改建為長照中心，不過，當地小西門里里長曾俊仁說，還沒有接到這個消息，但無論未來變化如何，杏林醫院都不會馬上改變，他希望能先推動「點亮計畫」，增添公共設施的燈具讓路燈、騎樓燈照亮醫院周遭，讓晚上的杏林醫院亮起來，路過的人也比較安全。

杏林醫院在1975年開業，是當時台南市區的大型醫院，由幾名台大醫院醫師共同經營，醫術深獲時任市長張麗堂信賴，張麗堂還曾贈匾表示認同。不過，1993年6月1日疑因不實醫療紀錄問題而廢業，因為產權問題至今已經閒置26年，曾有外景節目到醫院拍攝靈異現象，引起部分民眾好奇，鬼屋謠言也不脛而走。

為了避免民眾任意闖進醫院試膽產生法律問題，去年杏林醫院的各個出入口都以木版封起，去年底則傳出「動工」傳聞，最新傳聞還說醫院要改建為長照中心，當地里長曾俊仁卻說，他不曉得杏林醫院有新的改建計畫，但他聽說有高雄的買家正在洽談。台南市政府也回應，目前沒有業者來申請執照或營業登記的消息。

曾俊仁說，無論杏林醫院未來會有什麼變化，不是短期之內的事，所以，他最新的政策是推動點亮計畫。杏林醫院被網友稱為「十大鬼屋」，讓小西門社區明明坐落在台南市的黃金地段，卻長年發展不起來，他希望先藉由公共設施點亮杏林醫院，否則一到晚間周遭一片漆黑，不僅讓人感覺不好也危險，未來將與議員會勘，讓這間閒置多年醫院暫時亮起來。

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